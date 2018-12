Flyselskaber æder den klimaregning, der skulle have fået dig til at tænke dig om I Norge, Sverige og Tyskland er der indført flyskatter for at skåne klimaet og for at få færre til at vælge flyet på rejsen. Men beløbet på flyskatten skal langt højere op, før det vil ses på rejsemønstret, lyder det.

For at få rejsende til at tænke sig om en ekstra gang, inden de vælger at rejse med fly og for at kompensere for den CO 2 , fly udleder, har vores nabolande, Norge, Sverige og Tyskland, indført flyskatter.

I Sverige oplyser de svenske skattemyndigheder, Skatteverket, at flypassagererne har skullet betale en flyskat siden 1. april 2018. Flyskatten blev indført for at dæmpe stigningen af svenskernes flyrejser. Prisen er mellem 43-288 kroner per passager.

Men den får ikke færre til at flyve. Det mener Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank, og som følger luftfartsbranchen tæt.

»Ideen med at indsætte en flyskat for på den måde at adfærdsregulere rejsende til at flyve mindre virker ikke helt. For flyskatten i vores nabolande kan endnu ikke mærkes på flybilletprisen«.

»En hård konkurrence i luftfarten gør, at flyselskaberne æder flyskatten, så forbrugeren slipper for at betale den«, siger han.

Flyselskaber betaler flyskatten

Det giver pressechef i SAS, Mariam Skovfoged, ham ret i. Hun forklarer, at i både Norge og Sverige har SAS valgt at betale flyskatten, og derfor kan skatten endnu ikke mærkes på billetprisen. I stedet er det gået ud over nogle af deres ruter.

»I Sverige og Norge har flyskatten blandt andet betydet forringelse på infrastrukturen på især indenrigsruterne, hvor flere ruter er blevet nedlagt. Det går især ud over distriktsområderne i Norge, hvor flyet spiller en stor rolle, da andre transportmuligheder ikke er et alternativ«, siger hun.

Ifølge Jacob Pedersen kommer prisen på billetten ikke til at stige, så længe flyskatten ikke er højere. Hvis flyskatten virkelig skal batte noget, skal beløbet være meget højere, før flyselskaberne lader passagererne betale, mener han.

»En afgift på for eksempel 1.500 kroner vil helt sikkert dæmpe forbrugernes rejselyst markant og dermed have en positiv effekt på klimaet«, men understreger, at det vil få konsekvenser.

»Prisen vil være et smadret luftfartsmarked«.

Er pengene øremærket klimaet?

Ifølge Jacob Pedersen skal man med flyskatter være sikker på, hvor pengene reelt ryger hen.

»Med sådanne afgifter skal det sikres, at pengene er øremærket klimaet og ikke bare fylder statskassen. Ellers er det ren symbolpolitik«, siger han.

Sektionschef i Skatteverket Titti Campalto kan ikke fortælle, hvor pengene fra flyskatten i Sverige ender.

»Skatten er ikke øremærket noget. Det er ikke muligt at koble indtægterne fra flyskatten til noget bestemt«, siger hun.

Det er også grunden til, at hverken Norwegian eller SAS ønsker en flyskat indført i Danmark.

»Det er ikke vejen frem med en flyskat. Den har ikke gjort noget for klimaet i vores nabolande«, siger Mariam Skovfoged og fortsætter:

»Det er okay at stille krav til flybranchen på klimaområdet og især også på globalt plan, men i stedet for en skat ønsker vi investeringer i for eksempel biobrændstof og ny teknologi, som gør en forskel. Både her og nu og på lang sigt«

Det er kommunikationschef i Norwegian, Andreas Hjørnholm, enig i:

»Politisk håber vi, at man kan enes om at stimulere og investere i udviklingen af biobrændsel til fly. Udbuddet af biobrændsel er stadig alt for lille til at gøre en reel forskel. Derfor er der brug for politisk initiativ«, lyder det fra ham.