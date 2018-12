Københavns Lufthavn sætter rekord i afrejsende, men danskerne siger, at de flyver mindre Vi vil gerne både redde miljøet og rejse billigt på ferie, fortæller sociolog og fremtidsforsker om danskernes modstridende måde at anskue klima og flyrejser på.

Der er noget, der ikke helt stemmer.

I en undersøgelse blandt 1.004 repræsentativt udvalgte danskere, som Megafon har lavet for Politiken, svarer 7 procent, at de flyver mindre nu end i 2017, og 7 procent svarer, at de vil flyve mindre i 2019.

Men samtidig satte Københavns Lufthavn rekord i afrejsende 12. oktober i år: 60.644 rejsende lettede for at flyve ud i verden; det højeste antal på en enkelt dag nogensinde. Samlet steg antallet af afrejsende i hele oktober med 3,8 procent fra 1.062.604 i 2017 til 1.102.664 i 2018.

Så hvordan forklarer man den modsætning?

»Det handler om, hvad der er idealer, og hvad der er virkelighed«, mener sociolog og fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen.

»De fleste mennesker er i høj grad styret af deres lyster, behov og ærgerrighed mere end af deres fornuft. Folk vil gerne redde både miljøet og klimaet, men de vil også gerne billigst muligt på ferie«, fortsætter Birthe Linddal Jeppesen.

Vi ved godt, at vi ikke bør flyve

Ifølge Bodil Stilling Blichfeldt, turismeforsker ved Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet, kan disharmonien mellem danskernes selvopfattelse som flyrejsende kontra væksten i Danmarks største lufthavn blandt andet forklares med, at ferien er et særligt frirum, hvor der er plads og tid til at gøre alt det, der ellers ikke er tid til i løbet af året. Og som vi har ret til at unde os selv.

»Det er en integreret og naturlig del af vores tilværelse. Ferie er noget, vi har fortjent. Og vi kan synes, at vi endda bliver bedre mennesker, når vi rejser ud i verden«, siger Bodil Stilling Blichfeldt.

Hun mener ligesom Birthe Linddal Jeppesen, at danskerne inderst inde godt ved, at vi bør flyve mindre, men at den tanke er svær at omsætte til virkelighed.

»Selvfølgelig vil vi gerne flyve mindre, for vi ved godt, at det er problematisk i forhold til klimaet. Men der er stor forskel på de store globale linjer og så det, vi selv gør i vores hverdag. Hvad hjælper det alligevel, tænker vi; det, vi gør, er jo kun en dråbe i havet«, siger Bodil Stilling Blichfeldt.

Diskussion om passagerafgift

Ifølge Bodil Stilling Blichfeldt har danskernes rejsemønster rykket sig de seneste 30 år. Dengang var lange ferier sydpå eller til eksotiske steder en særlig luksus. Dengang var blandt andet camping normen, mens der i dag hvert år er 160.000 danskere, som rejser til Thailand.

»Flybilletterne er blevet så billige, at Thailand i dag er et alternativ til Mallorca«.

I øjeblikket diskuteres det politisk, om der skal være passagerafgift på flyrejser fra Danmark, ligesom man har det i Sverige, Norge, Tyskland og England. Og det mener Birthe Linddal Jeppesen er et af de greb, man kan bruge for at styre danskernes flyvelyst.

»Hvis man vil have folk til at flyve mindre, er der kun én vej, og det er at gøre det mere besværligt og dyrere at flyve. Folk kan ikke selv sige fra, og derfor må man tænke i afgifter, rationering eller alternative transportmuligheder, hvis man for alvor vil have folk til at flyve mindre«, lyder det.

Men Birthe Linddal Jeppesen ved også godt, at det ikke er et værktøj, som politikerne er glade for at gribe til.

»Politikerne skal helst elskes af folket, ellers bliver de ikke valgt. Derfor er det svært at lave de her ændringer. For mange mennesker bryder sig ikke om forbud«.

Blandt Folketingets 9 partier er 5 imod passagerafgifter fra danske lufthavne (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre), mens de resterende gerne ser en afgift indført, der minder om den svenske, hvor det koster 43 kroner, 180 kroner eller 288 kroner, alt efter hvor langt man rejser.