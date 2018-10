Billigste SAS-billetter giver kun få bonuspoint Flyselskabet reducerer antallet af EuroBonus-point til det rene ingenting for passagerer med de allerbilligste billetter.

Hidtil har passageren hos flyselskabet SAS tjent op til 4.500 point som EuroBonus-medlem, hvis hun fløj til destinationer i USA og Asien på den billigste billetform Go Light. Fra 1. december optjener hun kun 200 point på langdistanceruterne.

Pointnedsættelserne rammer også SAS’ øvrige billigbilletter i kategorien Go. Derfor bliver det næsten umuligt for passagerer på de billige sæder at bevare deres Sølvkort og næsten helt umuligt for andre rejsende end Pluspassagerer (SAS’ businessklasse) at opnå de eftertragtede Guld- og Diamantkort.

Freja Annamatz fra SAS’s presseafdeling siger, at kun 15 procent af de solgte billetter bliver berørt af pointnedsættelserne, mens antallet af point stort set vil være det samme for de dyrere billettyper.

Flyvninger kan stadig give kort

»Selv Go Light (kun med håndbagage, red.) får altid point. Det mindste antal er 100 point for bookninger i Europa. Men de kan stadig få et Sølv- eller Guldkort. Hvis de foretager 10 enkeltflyvninger inden for 12 måneder, får de et Sølvkort, mens der skal 45 enkeltflyvninger til for at få et Guldkort«, oplyser Freja Annamatz.

Netop fordi de billigste billetter stadig kan opnå Sølv- eller Guldkort, mener Freja Annamatz ikke, at der er sket de store forandringer. Hun siger, at pointnedsættelsen bidrager til, at SAS kan bibeholde de billigste billettyper og dermed være konkurrencedygtig i forhold til andre flyselskaber.

»Vi forsøger altid at gøre det bedre for vores kunder, og vi kan se, at der er et behov for billige billetter, men vi skal stadig kunne konkurrere med de andre aktører på markedet«, siger Freja Annamatz.

SAS har endnu ikke meddelt EuroBonus-medlemmerne om forandringerne, selv om de er gyldige for flyvninger fra 1. december, der er booket fra 1. oktober, men Freja Annamatz lover, at de hurtigst muligt vil blive orienteret via e-mail, men kan ikke give en dato. Oplysningerne kan dog allerede nu ses på sas.dk.

SAS EuroBonus blev etableret i april 1992 og har i dag omkring 5,5 millioner medlemmer. SAS-medlemmerne kan tjene point på alt fra flybilletter, billeje, hotel, elregning til daglige indkøb, hvis de betaler med SAS EuroBonus-kreditkort.