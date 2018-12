Jyder Mod Overflødige Motorveje og miljøorganisationen Vedvarende Energi: Vi skal have debat om klimaafgift på flyrejser 11 grønne organisationer foreslår klimaafgift på flyrejser. Også selv om seks ud af ni partier i Folketinget er imod.

Det ligner pt. en kamp mod politisk overmagt.

Få dage efter, at seks ud af ni partier i Folketinget i Politiken klart sagde nej til ideen om klimaafgifter på flyrejser fra Danmark, har 11 danske miljøorganisationer lanceret et forslag til netop det.

»Vi er gået sammen, fordi vi synes, at klimaafgifter er et overset emne i dansk politik. Man kan ikke blive ved med at sige, at man har en ambitiøs klimapolitik i Danmark uden også at gøre noget for at begrænse flyenes udledninger«, siger Gunnar Boye Olesen fra miljøorganisationen Vedvarende Energi, der en af de 11 organisationer.

De andre er blandt andre velkendte navne som Greenpeace, NOAH, Danmarks Naturfredningsforening, mindre profilerede som Jyder Mod Overflødige Motorveje og Bedsteforældrenes Klimaaktion samt den nyetablerede forening Bevar Jordforbindelsen.

Minister sig nej

Men de skal altså ikke forvente at få indført klimaafgifter lige med det samme. I søndagens udgave af Politiken Rejser var både regerings- og oppositionspartier imod. Kun Alternativet, Enhedslisten og SF var for. Fra Socialdemokratiets klimaordfører Jens Joel lød det blandt andet:

»Forbrugsafgifter har en social slagside. Socialdemokratiet mener ikke, det er rimeligt, at dem med færrest midler skal betale den største del af klimaregningen relativt set«.

Ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) skal der ikke indføres klimaafgift i Danmark, så længe det ikke rammer alle landene i EU.

»Klimaafgifter for luftfarten skal være grænseoverskridende enten gennem internationale aftaler eller på EU-plan. Derfor er EU’s aftaler om luftfartens udledning af CO 2 væsentlige værktøjer, da luftfartsselskaberne gennem disse aftaler stilles til ansvar for deres faktiske CO 2 -udledning og ikke pålægges en symbolsk afgift«, lød det fra transportministeren.

Gunnar Boye Olsen forklarer den manglende politiske velvilje til at indføre klimaafgift på flyrejser med, at der stort set ikke har været nogen debat omkring emnet.

»De fleste udmeldinger fra det sidste halve år har været fra flybranchen og fra flere forskellige politikere om ikke at have sådan en afgift«.

Flere og flere flyrejsende

Det er derfor, at de 11 organisationer nu går sammen om at råbe yderligere op.

»Når vi ser, at der politisk ikke er nogen større velvilje for at gå den samme vej som vores nabolande, men går en mere klimabelastende vej i stedet for, så er der mange, der skal gå sammen og sige, at vi altså skal have en klimaafgift på flyrejser«.

Ifølge Gunnar Boye Olesen er diskussionen om klimaafgifter vigtig, fordi

På vegne af de 11 organisationer mener

»Vores nabolande har alle indført flyafgifter, og i det lys er Danmark et sort hul med billige forurenende fly. Og det er den forkerte vej at gå fra dansk side«.

Skal hedde en klimaskadeafgift

Konkret mener de 11 organisationer, at Danmark skal kopiere den svenske model, hvor flyselskaberne betaler et gebyr per rejsende alt efter, hvor lang rejsen er. Det skal både gøre flybilletterne dyrere og dermed mindske folks lyst til at flyve samt sikre indtægter til grøn omstilling.

I Sverige, der indførte klimaafgift i april i år, har det dog ikke haft nogen effekt, fordi flyselskaber bare selv inhalerer afgiften uden at lade flybilletterne stige, ligesom det svenske Men det gør ikke indtryk på Gunnar Boye Olesen.

»På langt sigt vil flyselskaberne blive nødt til at overføre omkostningerne til forbrugerne. De kan jo ikke drive en forretning på bare at skære deres overskud ned. «, siger Gunnar Boye Olesen, der heller ikke mener, at svenskerne har været gode nok til at oplyse om, hvorfor der er indført en klimaafgift.

»Man må kombinere indførelsen af en klimaafgift med at gøre opmærksom på, hvilken belastning flyrejser har på klimaet og fortælle om de grønne alternativer. Vi foreslår også, at man kalder det en klimaskadeafgift og lader det stå på folks flybillet, så vi kan påvirke folks forbrugsvalg«.