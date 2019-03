Beth Gibbons fra Portishead har lært sig polsk og synger smerten ud i moderne klassiker

Henryk Góreckis 3. symfoni har været elsket og foragtet siden sin uropførelse i 1977. Nu får et nyt publikum muligheden for både på cd og i koncertfilm selv at mærke efter i selskab med Beth Gibbons.

Der er klassisk musik, og der er populærmusik. Så det kan næsten udvikle sig til en slags kulturkortslutning, når et nyskrevet stykke klassisk pludselig bliver voldsomt populært. Hvilket mildest talt ikke er hverdagskost.











Beth Gibbons m. Den Polske Nationale Radios Symfoniorkester u. ledelse af Krzysztof Penderecki: Henryk Górecki, 3. symfoni. Dokumentar instrueret af Michal Merczynski. 51 min. Vises i Cinemateket 28.3. kl. 20.15. Cd: Domino Recordings.

Men det skete med den polske komponist Henryk Górecki og hans 3. symfoni med undertitlen ’De sorgfulde sanges symfoni’. Symfonien, der blev skrevet i 1976 i Katowice og uropført i 1977, er et følelsesladet og sorgfuldt værk, som snart skulle få en hård medfart af nogle af datidens kritikere.

Det følelsesladede blev affejet som sentimentalt, og musikkens umiddelbare tilgængelighed gjorde den suspekt i en tid, da nykomponeret klassisk musik nærmest per definition skulle være svært tilgængelig. Måske havde det også noget at gøre med mistroen over for den kommunistiske kulturs pseudofolkelighed, der af gode grunde stadig var stærk. Så da Góreckis 3. symfoni med dens folkelige rødder blev annammet af det brede publikum og endte med at sælge en million plader, blev vandene delt.

Den tidligere mest populære indspilning er den fra 1992 med London Sinfonietta under ledelse af David Zinman og med sopranen Dawn Upshaw. Men den kan nu få konkurrence. En ny version blev nemlig opført og indspillet i november 2014 i Warszawa af Den Polske Nationale Radios Symfoniorkester under ledelse af Polens anden berømte moderne komponist, Krzysztof Penderecki, og med Beth Gibbons fra Portishead som sanger.

Koncerten blev foreviget både på billede og lyd, så når CPH:DOX på torsdag ’opfører’ Góreckis 3. symfoni i skikkelse af Michal Merczynskis koncertfilm, sker det, samtidig med at Beth Gibbons’ livtag med Góreckis værk udsendes på cd med dertilhørende dvd.

Gibbons har lært sig polsk

Det kan bestemt ikke udelukkes, at det vil give den 3. symfoni en renæssance. Efter nogle årtier med Arvo Pärt som en slags samlingsskikkelse er forestillingen om, at moderne kompositionsmusik gerne må være følelsesladet og tilgængelig, en knap så aparte og småborgerlig tanke som tidligere.

Penderecki er ikke uvant med at kommunikere med et bredere publikum. Han er som landsmanden Zbigniew Preisner en dygtig filmkomponist, og hans bud på de sorgfulde sange er da også på en måde både lettere i tonen og mere filmisk end den mørkere, langsommere og mere intenst ulmende indspilning med London Sinfonietta.

Ikke kun på grund af de stilfulde visualiseringer projiceret op på bagtæppet under koncerten er det vitterlig som at se en solopgang sprække det tættest tænkelige blygrå, når 2. sats, ’Lento e Largo – Tranquillissimo’, lukker op for strygerne.

For Beth Gibbons fra Portishead er der tale om den første ’solo’-plade siden den 17 år gamle ’Out of Season’. Hun er gået til opgaven med al den alvor og koncentration, som den kræver. Gibbons har lært sig polsk, og uden vibrato synger hun sig rent og smalt, spidst og hjerteskærende ind i et værk, der både intimt og monumentalt mindes det enkelte menneskes lidelse i en tidsalder, der frembragte Auschwitz.