Efter overgrebs-anklager: Skandaler skubber Michael Jackson og R. Kelly ud af radioen, men vi streamer dem stadig på livet løs

Fakta

#Muted

Den danske techvirksomhed Warm registrerer, hvor meget musiknumre spilles på 25.000 radiostationer i 137 lande.

Hver sang har et unikt digitalt fingeraftryk, der gør det muligt at registrere en afspilning, 15 sekunder efter nummeret er blevet spillet på en radiostation. Dermed kan kunstnere, pladeselskaber og rettighedshavere se, hvor populære sangene er i forskellige områder, og bruge data til at se, hvor der skal skrues op for marketing, planlægges turneer eller hentes penge hjem på royalties.

Warm’s tal viser, at radioværter over hele verden spillede mindre musik af Michael Jackson, R. Kelly og Ryan Adams, efter at de tre musikere er blevet anklaget for seksuelle krænkelser.





Michael Jackson

124.675 afspilninger fra 25.12.18 til 25.1.19

87.704 afspilninger fra 25.2.19 til 25.3.19





R. Kelly

9.842 afspilninger fra 25.12.18 til 25.1.19

5.857 afspilninger fra 25.2.19 til 25.3.19





Ryan Adams

4.773 afspilninger fra 25.12.18 til 25.1.19

2.059 afspilninger fra 25.2.19 til 25.3.19

Tallene viser, hvor mange gange ti af de tre musikeres største hits blev spillet på fire store markeder: Nordamerika, Storbritannien plus Irland, Vesteuropa og Centraleuropa. Data omfatter musik spillet på 10.605 radiostationer i to udvalgte perioder, én før og én efter kunstnerne fik negativ omtale i dokumentarudsendelser og avisartikler.

