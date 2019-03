Kim Larsens søn er stolt over at være med på farens sidste album

Hjalmer Larsen, søn af Kim Larsen, takker på Instagram sin afdøde far for at få lov til at være med til at indspille albummet ’Sange Fra Første Sal’, som består af 12 nye sange fra Kim Larsen.

Albummet kan høres på de fleste store musiktjenester.

»Jeg fortalte dig heldigvis, hvor uendelig stolt jeg er over at være med på den her plade, og at det altid vil stå som det største og smukkeste for mig.

»Tak fordi du altid satte barren så højt, og tak fordi jeg måtte være en del af det, skriver Hjalmer Larsen på Instagram, hvor han afslutter opdateringen med et hjerte.

Sangene på albummet er indspillet i Kim Larsens lejlighed - på første sal - og de blev indspillet over foråret og sommeren 2018.

Med til at indspille sangene var foruden sønnen Hjalmer også Jørn Ørn, der også var Larsens manager.

ritzau