Sadomasochistiske punkere risikerer at blive smidt ud af Melodi Grand Prix

Island sender i år et techno/punkband med hang til BDSM, altså bondage, dominans og sadomasochisme, til årets store popkonkurrence. Deres sang hedder ’Hadet vil sejre’.

Det kan synes som en provokation i sig selv, når flertallet af deltagerne i Eurovision Song Contest synger om romantisk kærlighed, dyrker vindmaskiner og glade refræner.

Men så topper det islandske triumvirat i bandet Hatari, Einar Hrafn Stefánsson, Klemens Nikulásson Hannigan, Matthías Tryggvi Haraldsson, med at bruge deres deltagelse ved finalen 14.-18. maj til at tale palæstinensernes sag. Vel at mærke i selveste Tel Aviv.

Til den islandske avis Stundin har bandet udtalt: »Vi ser Eurovision som en politisk institution, ikke mindst i år, hvor konkurrencen afholdes i Israel«.

Et splittet værtsland

Men bandets utvetydige kritik af Israels politik over for Palæstina risikerer at koste Hatari deres plads i finalen. For det står udtrykkeligt i sangkonkurrencens regelsæt, at »ingen sangtekster, taler eller gestikker, der har en politisk eller lignende karakter, er tilladte i Eurovision«, og den slags kan altså ende i diskvalifikation.

Men bandet mener, at »det er en politisk umulighed at ære en sådan aftale«, og da der for nylig var pressemøde i forbindelse med sangkonkurrencen i Tel Aviv, nåede bandet da også lige at sige et par ord om deres modvilje mod Israels politik, før den israelske værtinde hurtigt afbrød seancen.

Til DR sagde Hataris forsanger Matthías Haraldsson efterfølgende:

»Eurovision er en konkurrence, som er funderet i fred og fællesskab, men det hænger ikke sammen, når man så afholder konkurrencen i et land som dette, der er mærket af konflikt, splittelse og undertrykkelse«.

Organisationen UKLKI – UK Lawyers for Israel – sendte allerede i april en formel klage til Eurovisions ledelse, men det har altså ikke haft konsekvenser. Endnu.

Hvis Hatari ikke bliver diskvalificeret, vil det være 20. gang, at Island stiller op i det internationale melodigrandprix. Første gang var i 1986.

Selv om Eurovisions regler forbyder politisk indhold, er sangkonkurrencen i efterhånden mange sammenhænge blevet brugt netop politisk.

I år har Ukraine trukket sig, da deres vinder ikke udviste den rette mængde nationalisme, og Italiens indenrigsminister, Matteo Salvini, har forsøgt at få diskvalificeret sit lands vinder, den italiensk-egyptiske sanger Mahmoud, fordi han har et par arabiske ord i sit nummer.