Kvinden bag 'Annas rejse' døde dagen før koncert, der hyldede hende: Norby og Koppel leverede en magisk melodisk rejse

Sangcyklussen ’Annas rejse’ viste sig at være et indtagende bekendtskab med Cæcilie Norbys vidtspændende vokal og Benjamin Koppels hudløse saxofonvirtuoseri som iørefaldende guider.

Inden hovedretten blev serveret i form af den 10 numre lange sangcyklus ’Annas rejse’ med tekst af Cæcilie Norby og musik af den uhyre produktive og fremragende komponist og saxofonist Benjamin Koppel, gav kvartetten Koppel, Werner, Colley og Erskine et enkelt instrumentalnummer: Kenny Werners ’Jago’. Og her demonstrerede de fire supermusikere, hvilket mageløst samspil de er i stand til at præstere.