»Den største katastrofe i musikindustriens historie«: En halv million uvurderlige optagelser med Elton John, Nirvana, R.E.M. og mange flere er gået tabt i brand

Det meste af verden åndede lettet op den tidlige junidag i 2008. En kæmpemæssig brand havde simpelthen opslugt filmstudiet Universal Studios’ store grund, og den tykke røg lå hen over Hollywood i dagevis.

Men heldigvis gik der »ikke rigtig noget« til grunde, blev pressen hurtigt beroliget om. Bare et par mølædte pakhuse, hvor alt vigtigt tilfældigvis var blevet flyttet andre steder hen i månederne op til branden.

Men verden åndede lettet op uden grund.

Den musikalske arv

Nu kan New York Times nemlig afsløre, at ulykkens egenlige omfang blev holdt skjult for at undgå dårlig presse. Pakhusene var nemlig alt andet end halvtomme, faktisk var Building 6197 hjemsted for titusindvis af uvurderlige masterbånd af noget af den mest klassiske amerikanske musik nogensinde, ejet af Universal Music Group (UMG).

New York Times Magazine lægger ikke skjul på, at branden var »den største katastrofe i musikindustriens historie«. I et internt dokument fra 2009 står der, at den totale ødelæggelse af vestkystarkivet betød »tabet af, utvivlsomt, en enorm musikalsk arv«.

Det interne notat anslog, at 500.000 masterbånd af de allermest populære amerikanske musikere siden 1940’erne var gået tabt. Sange af og med Elton John, Chuck Berry, Nirvana, Eminem, R.E.M., Guns N’ Roses, Louis Armstrong, Duke Ellington, Judy Garland og utallige flere. Alt af Buddy Holly forsvandt, alt, hvad Billie Holiday indspillede for Decca.

Den mest sande optagelse

Ikke alene betyder tabet, at den første og teknisk mindst kompromitterede udgave af en sang nu er forsvundet, og at alle følgende udgivelser kommer til at bygge på materiale, der ikke er førstehånds. Men derudover var der uendeligt meget lydmateriale fra f.eks. øvesessions og indspillede sange, der aldrig blev udgivet kommercielt.

Adam Block, tidligere øverste chef for Legacy Recordings, siger i New York Times, at masteren er »den mest sande optagelse af et stykke musik. Lydligt kan masteren være enestående i sin registrering af en begivenhed, der har fundet sted. Enhver kopi herefter er en lydlig forringelse«.

Pakhus 6197 indeholdt optagelser fra alle de pladeselskaber, der i årenes løb var blevet opslugt af mastodonten Universal, selskaber som MCA, ABC, A&M, Geffen, Interscope, Impulse, Chess og Decca.

Ifølge New York Times er alt, hvad adskillige pladeselskaber nogensinde har udgivet, gået tabt, og det er altså først nu, 11 år senere, at offentligheden får kendskab til det.