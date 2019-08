Efter Katy Perry-dom: Her er fem andre sager om plagiat i musikindustrien

Der bliver kortere og kortere mellem opsigtsvækkende retssager, hvor musikere bliver sagsøgt for at plagiere andres sange uden at kreditere dem. Senest blev Katy Perry i mandags , da en domstol i Los Angeles fandt, at den amerikanske popsangers hit ’Dark Horse’ havde lånt lidt for meget fra ’Joyful Noise’, en sang af den kristne rapper Flame. Her er fem andre bemærkelsesværdige plagiatsager.

Inspireret af The New York Times samler Politiken her fem sager, der har det til fælles, at en musiker eller et band muligvis(!) har ladet inspirationssnablen dyppe lidt for langt ned i de musikalske kollegaers bagkatalog.

1Pharoahe Monchs ’Simon Says’ og Godzilla

Umiddelbart er der langt fra japansk filmmusik til tung hiphop fra New York. Men da rapperen Pharoahe Monch i 1999 fik et hit med singlen ’Simon Says’, gik der ikke længe, før det japanske filmstudie Toho, der har rettighederne til Godzilla-filmene, stod klar med et søgsmål.

Monchs sampler nemlig dele af nummeret ’Godzilla March’, som komponisten Akira Ifukube skabte i 1962, og det havde rapperen ikke lige fortalt Toho.

Ifølge Pharoahe Monchs blev han sammen med sit pladeselskab og -distributør sagsøgt for 420.000 dollars.

2The Verves ’Bittersweet Symphony’ og Rolling Stones’ ’The Last Time’

I en lignende artikel sidste år beskrev Politiken, hvordan britiske The Verve aldrig har modtaget en krone for deres ubetinget største hit. Selv om bandet havde fået lov til at sample fem toner fra Rolling Stones’ sang fra 1965, mente daværende Stones-manager Allen Klein, at The Verve lånte mere end aftalt.

Men i maj kunne The Verves forsanger, Richard Ashcroft, endelig meddele, at 22 års ærgrelse kunne forsvinde. Keith Richards og Mick Jagger havde nemlig foræret rettighederne tilbage til The Verve. Og alene i Danmark har The Verve allerede tjent nogle få Koda-kroner. ’Bittersweet Symphony’ er blevet afspillet 61 gange på DR’s radiokanaler siden da.

3Led Zeppelin igen og igen og igen

Da Led Zeppelin-forsanger Robert Plant optrådte på sommerens udgave af Roskilde Festival, sluttede han og bandet The Sensational Spaceshifters koncerten med at spille nummeret ’Gallows Pole’. En gammel folkevise, som Led Zeppelin også har indspillet.

Robert Plant dedikerede imidlertid nummeret til alle de gode sange, han gennem tiden har ladet sig inspireret af. Og nogle gange har han og resten af Led Zeppelin været lidt for glade for andres sange.

Gruppen måtte efter udgivelsen af ’Led Zeppelin II’ indgå forlig med pladeselskabet Arc Music, fordi numrene ’Bring it on home’ og ’The Lemon Song’ forbrød sig mod ophavsretten for numre af Sonny Boy Williamson og Howlin’ Wolf. Også mht. pladens åbningsnummer, ’Whole lotta love’, indgik Led Zeppelin forlig på en ikke oplyst sum, fordi de lånte tekstbidder fra Willie Dixons sang ’You need love’.

Led Zeppelin blev i 2016 frifundet i en retssag om en af deres mest ikoniske sange, ’Starway to Heaven’, hvor de angiveligt skulle have brugt åbningsriffet fra nummeret ’Taurus’ af gruppen Spirit. Sagen blev imidlertid beordret genåbnet sidste år, og en appeldomstol i Los Angeles er nu ved at vurdere, om frifindelsen skal omstødes.

4Ed Sheerans ’Thinking out loud’ og Marvin Gayes ’Let’s get it on’

Familien til den afdøde soullegende Marvin Gaye har allerede haft succes med et søgsmål om plagiering, da Robin Thicke og Pharrell Williams blev dømt til at betale 5,3 millioner dollars for deres hit ’Blurred lines’. Domstolen fandt, at det lød for meget som ’Got to give it up’ af Gaye.

Familien har dog også et sagsanlæg kørende mod tidens største mandlige popstjerne, Ed Sheeran. Hans sang ’Thinking out loud’ minder nemlig en del om Gayes ’Let’s get it on’, synes Gaye-familien. Sagen er midlertidigt udskudt, indtil retssagen mod Led Zeppelin er endegyldigt afgjort.