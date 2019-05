Bittersød symfoni får en happy ending: Nu tjener Rolling Stones ikke længere alle pengene på The Verves største hit

Når det engelske landshold i fodbold løber på banen, har det over de seneste mange år været en blandet fornøjelse for sangskriveren Richard Ashcroft, der er forsanger i bandet The Verve.

Det er ikke på grund af svingende sportslige resultater, men fordi Ashcrofts egen sang ’Bitter Sweet Symphony’ bliver spillet. Hver gang det er sket, siden kort efter udgivelsen af sangen i 1997, har det klirret på kasseapparatet ovre hos Keith Richards og Mick Jagger fra Rolling Stones.

’Bitter Sweet Symphony’ er nemlig bygget op omkring et sample fra Stones’ sangen ’The Last Time’ i en særlig orkesterindspilning med Andrew Oldham Orchestra fra 1966.

Jeg har aldrig haft et personligt problem med the Stones. Det har altid været det bedste rock and roll band i verden Richard Ashcroft, The Verve

Et sample, The Verve fik lov til at bruge mod halvdelen af rettigheder til sangen. Sagen er bare den, at Ashcroft og The Verve brugte en længere bid af sangen end aftalt, og så ringede Rolling Stones advokat.

»Vi fik at vide, at vi skulle dele 50/50«, siger The Verves bassist, Simon Jones, til BBC.

»Så så de, hvor godt det gik for pladen, og så ringede de og sagde: »Vi vil have 100 procent, ellers skal I fjerne den fra butikkerne, I har ikke så mange valgmuligheder«, siger han.

Jagger og Richards nomineret til Grammy

Derfor har Keith Richards og Mick Jagger stået som rettighedshavere til sangen. Det var også de to, der blev nominerede til en Grammy for den.

Men nu har Rolling Stones givet rettighederne tilbage til Richard Ashcroft, skriver BBC.

»Sidste måned overgav Mick Jagger og Keith Richards alle deres rettigheder til ’Bitter Sweet Symphony’, hvilket i sandhed er en venlig og storsindet ting af dem at gøre«, sagde Ashcroft i en tale i forbindelse med at vinde den engelske musikpris Novello Awards.

Foto: Miriam Dalsgaard/Miriam Dalsgaard Richard Ashcroft under aarhusianske Northside i 2017.

Ifølge Richard Ashcroft havde det ikke noget med Jagger og Richards personligt at gøre, at sangen var overgået til dem. Det var deres tidligere manager Allen Klein, der anklagede The Verve for plagiat og pudsede advokaterne på dem.

Aftalen om overdragelsen er lavet mellem Allen Kleins søn og Stones’ nuværende manager.

»Jeg har aldrig haft et personligt problem med the Stones«, siger Ashcroft til BBC.

»Det har altid været det bedste rock and roll band i verden«.

I en pressemeddelelse skriver Rolling Stones, at Ashcroft er blevet snydt for rettighederne til »en af sin mest ikoniske sange, også for det lyriske indhold« i over 20 år.

Foto: Mark Allan/AP Mick Jagger og Keith Richards har haft rettighederne til 'Bitter Sweet Symphony' siden 1997, men har nu overdraget det til manden, der faktisk har skrevet sangen.

»Det har selvfølgelig haft store økonomiske omkostninger, men som alle sangskrivere vil vide, så er der en kæmpe følelsesmæssig omkostning ved at skulle overdrage rettighederne til en af sine egne sange, som er større end penge«, skriver Rolling Stones.

For Ashcroft kommer det ikke alene til at påvirke hans pengepung, men også hans forhold til fodbold.

»De spiller den, før England skal spille. Så jeg kan læne mig tilbage og se England... og endelig bare nyde øjeblikket«, siger han til BBC.