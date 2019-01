Endnu et søgsmål: Ed Sheeran hives i retten for at have kopieret Marvin Gaye-klassiker

Den britiske sanger Ed Sheeran, der står bag monsterhits som ’Shape of You’ og ’Thinking Out Loud’, skal en tur i retten. Marvin Gayes børn beskylder ham for at have plagieret dele af sangen ’Let’s Get It On’.





Den britiske sanger Ed Sheeran skal en tur i retten. Det har en amerikansk retsassessor nu besluttet, efter at Sheeran i slutningen af 2018 blev sagsøgt for at have kopieret ’Let’s Get It On’, Marvin Gayes klassiker fra 1973, i sin egen sang, ’Thinking Out Loud’. Det skriver BBC.

Ifølge retsassessoren – der bedst kan sammenlignes med en dommerfuldmægtig – er der »substantielle ligheder mellem flere af de to værkers musiske elementer«: heriblandt sangenes basstykke og trommer, der har fået retsassessoren til at vurdere, at sangenes »æstetiske udtryk« ligner hinanden.

Om sangene så virkelig minder så meget om hinanden, at Ed Sheeran skal punge ud, skal retten nu beslutte.

Ed Sheeran selv nægter at have plagieret dele af Marvin Gaye-klassikeren. Sangerens og hans advokaters argument er, at ’Thinking Out Loud’ har »dystre, melankolske toner« og handler om en langvarig romantisk kærlighed. Og det står i kontrast til Marvin Gayes sang, der kan karakteriseres som en form for sex- eller sensuel hymne, lyder argumentet.

Skudsalver af søgsmål

Det er efterkommere af den afdøde Marvin Gaye, der står bag søgsmålet mod Ed Sheeran. Og sagen er langtfra enestående. Ed Sheeran er blot næste mand i skudzonen for den række af søgsmål, som efterkommere af Marvin Gaye har sendt af sted.

For godt og vel to uger siden blev sangerne Robin Thicke og produceren Pharell Williams idømt en bøde på 5 millioner dollars for at have plagieret Marvin Gaye-sangen ’Got to Give It Up’ i deres hit ’Blurred Lines’.

Sangen lå for meget op ad den gamle sang af Marvin Gaye, fastslog en dommer i december. Ud over millionbøden skal de to musikere fremover betale halvdelen af fremtidige indtægter fra hittet til den afdøde soulsangers børn.

Ed Sheeran har endnu ikke kommenteret sagen.