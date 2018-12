»Det er at sprede gift ud over et landskab af kreativitet«: Robin Thicke og Pharrell Williams skal betale millionbeløb i erstatning til Marvin Gayes børn

»Det er at sprede gift ud over et landskab af kreativitet«:

5 millioner dollars.

Så meget kommer det til at koste musikerne Robin Thicke og Pharrell Williams, at deres sang ’Blurred Lines’ ligger så tæt op af den gamle Marvin Gaye-sang ’Got to Give It Up’, at det kan betegnes som plagiat.

Det skriver The Guardian. Halvdelen af de fremtidige indtægter fra hittet skal ligeledes tilfalde børnene til den gamle soulsanger.

Sagen har kørt ved flere retsinstanser siden 2013, hvor Marvin Gayes børn stævnede Thicke og Williams for at have stjålet deres fars sang. I 2015 blev de to idømt en bøde på 7,4 millioner dollars (mere end hvad sangen havde indtjent) for plagiat, men de to ankede dommen.

Det kontroversielle ved hele retssagen er, at anklagen går på, at Thicke og William har stjålet ’følelsen’ af en sang. De har ikke decideret kopieret den. Thicke har til GQ Magazine udtalt, at han gerne ville lave en sang med et groove som ’Got to Give It Up’, men at han godt kan kende forskel på tyveri og inspiration. En udtalelse, han senere har trukket tilbage med den begrundelse, at han var under påvirkning af stoffer, da han sagde det.

Dommen blev ifølge The Guardian afgjort med to dommerstemmer mod en. Sidstnævnte argumenterede for en frifindelse, fordi sangen »divergerede i melodi, harmoni og rytme« og tilføjede, at dommen var et »hårdt slag mod fremtidige musikere og komponister hvor som helst«.

En holdning komponist og tidligere bestyrelsesformand hos Koda Ivan Pedersen tidligere har luftet her i avisen.

»Andre musikere vil blive pissebange, fordi der kan komme flere dommere, som nu vil mene, at inspiration og plagiat er det samme. Det er at sprede gift ud over et landskab af kreativitet, hvor alle er inspireret af hinanden«, har Ivan Pedersen sagt til Politiken.

Han har sammen med Lecia Jønsson skrevet kæmpehittet ’Hvor skal vi sove i nat’ i 1982, hvilket var en dansk udgave af den italienske sang ’Sarà perché ti amo’.