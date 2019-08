DF og LA i oprør over sangeren Isam B's ramadansang til Højskolesangbogen

En sang om ramadanen hører bestemt ikke hjemme i Højskolesangbogen.

Det mener Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der har set sig vrede på den danske musiker Isam B’s sang ’Ramadan i København’, som lige nu står til at komme med i den nye udgave af Højskolesangbogen.

Det passer ikke ind i Højskolesangbogens tradition med en sang med et smalt og politisk budskab, siger Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen, til Berlingske.

»Jeg mindes ikke andre højskolesange, der kun handler om fasten, heller ikke nogen, der handler om f.eks. jødiske eller hinduistiske højtider«, siger han til dagbladet.

Ingen tiljubling af islam

Højskolesangbogen er ved at blive revideret for første gang i 13 år, og 150 nye sange skal indlemmes – heriblandt måske også ’Ramadan i København’. Det er dog endnu ikke afgjort, om sangen kommer med eller ej.

Folketingsmedlem for Liberal Alliance Henrik Dahl er heller ikke tilfreds med den mulige indlemmelse af en ramadansang.

»Jeg går ud fra, at Isam B gerne vil starte en politisk debat og måske også håber at opnå, at nogen bliver provokeret, så han kan smugle sin sang gennem udvalgets proces. Men jeg håber, at udvalget tænker sig om og fortsætter traditionen med ikke at optage sådan nogle sange bare for at være politisk korrekte«, siger Henrik Dahl til Berlingske.

Sangbogsudvalgets formand, Jørgen Carlsen, synes at ’Ramadan i København’ er en god sang, og han forstår ikke politikernes modstand.

»Isam B’s sang er ingen tiljubling af hverken islam eller ramadanen. Den beskriver på en meget poetisk måde et skue, man kan iagttage nogle steder, bl.a. på Nørrebro, hvor folk er tidligt oppe, fordi de skal sørge for at spise og drikke, inden solen står op. Det kunne lige så godt være en beskrivelse af jul i Pærekøbing«, siger Jørgen Clausen til Berlingske.

Arbejdet med at udvælge de 150 nye sange, der skal inkluderes i Højskolesangbogen, fortsætter indtil november 2020.