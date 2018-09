Outlandish-forsanger Isam B: »Jeg ville aldrig gå ind på en bodega. Når man ikke drikker alkohol og ikke har et forhold til det, er humleduften mere en stank for mig«

Hvor bor du?

»Nørrebro«.

Hvad kendetegner dit kvarter?

»Jeg forbinder Nørrebro med min barndom, Danmarks brune hovedstad, hvor diversiteten er stor, og det afspejles både i menneskerne og bygningerne. I Rantzausgade har jeg gået til arabisk, i Islamisk Kulturcenter har jeg gået til Koran, og på Havremarkens Skole har der været en dansk-marrokansk venskabsforening. Nørrebro har altid haft noget med rødderne at gøre«.

Hvad hader du ved Nørrebro?

»Bandekonflikten og alt fra den underverden. Det er synd, at det får så meget plads, og det er med til at ødelægge billedet af bydelen. Det er ikke noget, vi er særlig stolte af. København er en storby, og en hvilken som helst storby har en underverden, som især viser sig her. Beboerne på Nørrebro er helt klart fed up«.

Hvor går du hen og spiser?

»Hvis jeg er i humør til burger, synes jeg, at Burgerklubben er et sjovt sted at tage hen. Den ligger over for Assistens Kirkegård, som har en meget lokal stemning, og så ligger det imellem de fyrretyve shawarmabikse, der er i området«.

Har du et stamsted?

»Nu har jeg min egen kaffebar, Café au Leg, og det er blevet stamstedet. Der er plads til unger og leg her. Min familie og jeg har været kaffedrikkere i lang tid, så vi startede vores eget sted for et års tid siden. Vi er blevet en del af det lokale miljø, og det er rart at være dus med dem, som bor her«.

Hvor ville du invitere din kone på mad?

»Det kunne for eksempel være den mexicanske restaurant Condesa tæt ved Christiansborg. Det er ikke et fancy sted, men der bruges masser af gode krydderier og serveres alkoholfrie cocktails. Det sætter man pris på, når man nu ikke drikker«.

Hvor finder du eventyr i København?

»Vi elsker de grønne områder. Særligt Kongens Have er smuk, og så sidder man på græsset med en kop kaffe, mens ungerne render rundt og leger. Selv om parken er grandios med smukt beskårede træer, har den en form for indre ro. Ofte timer vi et besøg med en forestilling i Marionetteatret, en oldschool ting, men en fed måde at give sit barn noget indlæring på«.

Hvad gør dig stolt over København?

»Helt klart vores forhold til cykler. Jeg har været bilist i København i lang tid, indtil min kone købte en cykel til mig. Og det giver så meget mening, for så stor er København bare heller ikke. I myldretiden er det rart at springe bilkøen over med vind i håret. Jeg gik fra at være bilist til cyklist. Det gør mig stolt«.

Hvordan bruger man bedst en solskinsdag i København?

»Jeg ville hoppe i nogle af de svanebåde ved Søerne, hvor du har Kaffesalonen tæt på. Der er også en lidt hemmelig men god legeplads lige om hjørnet ved Baggesensgade. Der har jeg brugt meget tid med min søn«.

Hvornår har du allermest lyst til at flytte fra København?

»Jeg kan godt lide at dyrke stilheden, så derfor kan det godt være lidt stramt, når vi har byfester som Distortion and you name it. Der er jeg glad for, at jeg ikke bor i festens centrum«.

Jeg ville aldrig gå ind på en bodega, uanset hvor det er

Hvis du havde en bulldozer, hvad ville du så fjerne?

»Det er ikke et svært spørgsmål. Jeg synes, at København fungerer fint uden de her høje bygninger. Så jeg ville fjerne den der halvfjerds meter høje bygning, som de er ved at lave på Nuuks Plads, som kommer til at indeholde et shoppingcenter og en metrostation, tror jeg. Det er en del af det moderne, som desværre nok er kommet for at blive, selv om mange er imod de høje bygninger«.

Hvor ville du aldrig sætte dine ben i København?

»Jeg ville aldrig gå ind på en bodega, uanset hvor det er. Når man ikke drikker alkohol og ikke har et forhold til det, er humleduften mere en stank for mig. Det ligger meget fjernt fra mig, selv om det altid har været en del af mit bybillede. Ligesom at drankerne i kvarteret altid har været nogle, man er gået forbi og måske er kommet på fornavn med. Det har jeg altid haft det mærkeligt med«.

Hvor i København føler du mest ro?

»Nørrebro. Man kender jargonen og de forskellige genveje i kvarteret. Det giver noget ro. Absolut«.