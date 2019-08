Stor amerikansk sangpoet brød ti års tavshed med et fremragende album. To uger senere begik han selvmord

Efter ti års tavshed udgav David Berman i sommer et nyt album, stillede op til interview og annoncerede en turné. Et par uger senere begik han selvmord. Nu står ’Purple Mountains’ tilbage som et rystende vidnesbyrd over et besværet menneske og en af de store amerikanske sangpoeter.