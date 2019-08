Hvepsestik, solæg og countrysange: Sådan oplevede anmelderparret nostalgitrippet tilbage til Tønder Festival

Musikanmelderne og ægtefolkene Alexander Vesterlund og Lucia Odoom drog mod Alexanders hjemstavn, Tønder, for at dække den årlige festival og høre, hvilke countrymelodier byen har.

FOR ABONNENTER

Alexander: Som barn hadede jeg sækkepiberne og violinerne, der også er blevet stående som lyden af det flade land, der ligger derude, og som et sekund får Danmark til at se kæmpestort ud: »For en fremmed barskt og fattigt« lyder det i den sønderjyske hjemstavnssang fra 1922, som vi i enhver given situation skulle synge hernede. Marsken var et tilflugtssted, man ikke kunne gemme sig i.