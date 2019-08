Se hans karakterbog: Ed Sheeran, den kække konge af hitlisterne, fik elendige karakterer ... i musik

I 2009 begyndte Ed Sheeran på akademiet for kontemporær musik i Guildford. Efter at have dumpet popprinsen i – ja – musik, tryglede læreren ham om at blive bedre til at samarbejde med andre musikere.

Ed Sheeran har solgt over 150 millioner album. Om få dage afslutter han også en af de bedst indtjenende koncertturneer nogensinde. Men da han gik på akademiet for kontemporær musik i Guildford, England, tilbage i 2009, dumpede den succesfulde hitsnedker i – ja – musik.

F i teknik, f i forberedelse til et liv i musikindustrien, f i sangskrivning. Og endnu et f, f og et f. Fail, står der.

Foto: Christchurch Mansion, Ipswich Udstilling om Ed Sheeran på Christchurch Mansion, Ipswich

Okay, ret skal være ret. Resultatet kunne ikke være anderledes, eftersom den rødhårede, britiske popprins droppede ud af uddannelsen, da hans musikkarriere begyndte at tage fart i 2010. Men sammen med karaktererne er der også en udtalelse fra hans lærer, der trygler ham om at blive bedre til at samarbejde med andre musikere. Kigger man på antallet af duetter på Sheerans seneste album, kunne noget tyde på, at han trods alt har taget det til efterretning.

Karakterbladet er en del af den nyligt åbnede udstilling ’Ed Sheeran: Made In Suffolk’, som Ed Sheerans far har kurateret i Christchurch Mansion i byen Ipswich. En udstilling, der viser ting fra Ed Sheerans liv, der aldrig før er set.

Man kan finde babybilleder, gamle guitarer, de oprindelige noter til teksten til hittet ’Castle On The Hill’ og Ed Sheeran-dukken, der blev brugt i musikvideoen til nummeret ’Sing’. Og så har den nordirske maler Colin Davidson malet nogle store portrætter, der også vises for første gang.

Sheerans far, John, har samlet udstillingen, i forbindelse med at sønnens sidste koncerter på den igangværende Divide-tour spilles i Chantry Park, der også ligger i Ipswich. Kommer man selv forbi den mindre britiske by inden 3. maj næste år, kan man se udstillingen helt gratis.