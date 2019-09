Efter 13 års stilhed: Tool er tilbage med hypnotiserende rock, der udfordrer zapperhjernen

FOR ABONNENTER

Det er et smukt symbiotisk sammentræf, at det amerikanske rockband Tool med sin særlige musikalske metafysik fik sit gennembrud i 1990’erne, samtidig med at det verdensberømte samlerkortspil ’Magic: The Gathering’ blev populært. Spillet, som blev kaldt Magic-kort, lignede tarotkort blandet med fantasyroman-kunst. Kortene var prydet med enhjørninger, alfer, orker, troldkvinder og troldmænd og alle mulige hybridvæsner, som havde hver sin magiske egenskab og forvandlede børn til magiske mestre.