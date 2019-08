Er hun ærlig - eller vil hun bare fremstå ærlig? Nu kan du læse om Taylor Swifts usikkerhed i dybt personlig dagbog

På 10 år og over 4 album blev Taylor Swift den mest succesrige kvinde i country siden Shania Twain, før hun rykkede til New York, slog sig på synthpop og blev en global megastjerne med 150 millioner solgte singler. Og de handler alle sammen også om at være Taylor Swift – og (ulykkeligt) forelsket.REUTERS/Caitlin Ochs TPX IMAGES OF THE DAY