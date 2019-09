Politi: Ung mand solgte falske piller til rapperen Mac Miller to dage før overdosis

En mand i 20’erne er onsdag blevet anholdt i Los Angeles anklaget for at have solgte falske piller til rapperen Mac Miller, to dage før at den amerikanske rapper blev fundet død af en overdosis.

Det skriver en række amerikanske medier.

Underholdningsmediet TMZ har set retsdokumenter, der er blevet offentliggjort onsdag.

Her fremgår det, at Mac Miller ifølge narkopolitiet i USA, DEA, 5. september sidste år bad den nu anholdte mand om nogle piller med navnet percocet. Pillerne indeholder det smertestillende stof oxycodone.

Manden gav Mac Miller nogle piller, der ganske rigtigt indeholdt oxycodone. Men pillerne indeholdt også det kraftigt smertestillende stof fentanyl.

To dage senere - 7. september sidste år - blev Mac Miller fundet død af en overdosis. Ifølge nyhedsbureauet AP har en obduktion vist, at han havde en blanding af alkohol, kokain og fentanyl i kroppen.

Der er en smule forvirring i amerikanske medier om den anholdtes alder. AP skriver, at han er 23 år, mens TMZ, lokalavisen LA Times og nyhedsbureauet Reuters skriver, at han er 28 år.

Mac Miller med det borgerlige navn Malcolm James McCormick blev 26 år.

Retsdokumenterne viser ifølge AP også, at den nu anholdte mand kort efter Mac Millers død skrev en besked på det sociale medie Instagram, hvor der stod: Jeg vil højest sandsynligt komme til at dø i fængslet.

Senere i samme udveksling af beskeder skriver manden, at han vil prøve at holde lav profil og flytte til et andet land.

Anklager Nick Hanna siger ifølge AP i en udtalelse:

»Fentanyl forklædt som et farmaceutisk middel er en dræber. Stoffet bliver delt ud hver eneste dag i USA.

Anklagerne mod den anholdte mand vil blive ført på føderalt niveau og ikke som en overtrædelse af loven i delstaten Californien.

ritzau