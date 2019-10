Hun er færdig med klimakampen: Greta Thunberg laver kun dødsmetal fra nu af

FOR ABONNENTER

1Suspekt: Det go’e. Det kom bag på Suspekt selv, at deres sang ’Gonzo’ har været så massivt et hit hen over sommeren, men nu fortsætter de den tidstypiske strategi med at dryppe sange ud på streamingtjenester i stedet for at lancere albums. Og med det nye udspils sampling af Danseorkesterets ’Regndans’ og en hilsen til Teddy Edelmanns ’Himmelhunden’ kunne de godt stå foran endnu et streaminghit.