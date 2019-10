Halleluja: På fredag lander Kanye Wests Jesus-album endelig. Måske

Nu sker det! Endelig. Måske.

Kanye West har delt et opslag på Twitter, hvor han skriver, at hans nye album udkommer fredag 25. oktober.

I opslaget skriver han ’JESUS IS KING 25 october’.

Det længe ventede album ’Jesus is King’, som bl.a. udkommer på blå vinyl ifølge twitteropslaget, var oprindelig sat til at blive lanceret 27. september, men det skete ikke. Det skriver CNN Entertainemt.

I sidste uge offentliggjorde Kanye West en trailer for en kommende Imax-film om albummet, som udkommer under samme titel og offentliggøres samme dag som albummet.

Den omtrent to minutter lange trailer giver dog ikke mange hints til, hvad man kan forvente at høre på albummet. West deler ikke selv ud af sine toner på traileren, men man kan dog se og høre et stort kor synge tekster fra Markusevangeliet.

Filmen skulle efter sigende kun blive vist i Imax-biografer, herunder Cinemaxx i København og Aarhus.

På et twitteropslag fra Kanye Wests hustru, Kim Kardashian West, kunne man 29. august se et billede af albummets trackliste med overvejende religiøse titler.

Blandt andet fremgik sangtitler som ’God is’, ’Water’, ’Baptized’, ’Through the Valley’ og ’Sweet Jesus’.

I bunden kunne man se datoen 27. september, som altså var den oprindeligt planlagte dato for albummet.

Datoen blev siden skubbet til 29. september, men i stedet for at offentliggøre albummet holdt Kanye West et event i New York City, hvor man kunne se korte klip fra den kommende film samt høre musik fra det nye album.

Ifølge magasinet Pitchfork skulle West til eventet have udtalt:

»Jeg har lært sandheden og glæden ved Jesus. Dette album er en manifestation af evangeliet«.