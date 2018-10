I dag mødes Kanye West med Donald Trump: Megastjernen jagter magt, præsidenten jagter coolfaktor. Men har det noget med politik at gøre? Torsdag mødes præsident Trump og rapstjernen Kanye West for at diskutere politik. Det nye er ikke, at politik og pop mødes. Det nye er det umage par – og at en stjerne vil præsidenten.

FOR ABONNENTER Megastjernen Kanye West har på det seneste trukket en del overskrifter, fordi han for rullende kameraer i 'Saturday Night Live' fremførte en hommage til den amerikanske præsident, Donald Trump, hvor han iført den røde 'Make America Great Again'-kasket slog fast: »Jeg støtter ham!«.