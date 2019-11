Sam Smith er et helt vildt sted i deres karriere, og nu kan man også høre det i deres musik

FOR ABONNENTER

1Sam Smith: ’I Feel Love’. Sam Smith identificerer sig som nonbinær og ønsker desuden at blive omtalt som ’they’ eller ’them’, som på dansk så bliver til ’de’ eller ’dem’, og de er et helt vildt sted i karrieren. De både ligner og lyder som et menneske, der efter en livslang følelse af at have levet i et fysisk hylster, der har klemt de forkerte steder, endelig er landet et sted, hvor det er fedt – og sjovt – at være.