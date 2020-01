Indspillet i Københavns Nordvestkvarter: Ikonerne Brian Eno og Laurie Anderson udgiver healende album på lille dansk pladeselskab

Kultmusikerne Brian Eno og Laurie Anderson og komponisten Ebe Oke tilbragte sammen seks dage i et studie i Københavns Nordvestkvarter. Resultatet af de mange timers optagelser er new age-albummet ’Dokument #2’, der kan bruges som en meditativ manual til at overleve hverdagen. ​​​​​​​​​​​​​​​​​

Der er mennesker, der mener, at lyd kan heale, at stemmen kan være en genklang af det åndelige, og at man med særlige lydhealende teknikker kan komme i kontakt med kroppens åndelige energicentre. Disse syv energicentre regulerer kroppen og sindet og kaldes i spirituelle og meditative praksisser for chakraer. Hvis man synes, disse mennesker er for tågede, bør man nok alligevel lytte til det nye new age-prægede værk fra Laurie Anderson, Ebe Oke og Brian Eno.