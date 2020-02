Pet Shop Boys kan stadig sætte gang i et dansegulv, men de bør holde sig fra den fuglekvidrende romantik

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Neil Tennant er fyldt 65, og Pet Shop Boys nået til sit 14. album, hvor han med vanlig kølig distance til verden uden for sine vinduer synger: »I don’t wanna go out/ I don’t wanna go dancing«.