Lucia Odoom dansede så voldsomt, at det bliver svært at gå oprejst resten af ugen: Burna Boy leverede afrikanernes svar på Beatles' koncert i K.B. Hallen

Det er en selvopfyldende profeti, at den nigerianske popstjerne Burna Boy har kaldt sit seneste album ’African Giant’, for han er lige så stille ved at erobre verden. Til sin koncert i Tap1 trådte han i karakter som en ny afrikansk superstjerne i samme liga som sit forbillede Fela Kuti.

Lucia Odoom dansede så voldsomt, at det bliver svært at gå oprejst resten af ugen:

Det her er koncerten, jeg kommer til at definere som de danske afrikaneres svar på Beatles-koncerten i K.B. Hallen i 1964. Ud over den kollektive hjerteflimmer og den elektriske stemning hos de unge forelskede fans på forreste række blev der vakt en helt særlig fælles energi og et bånd mellem mennesker, der skal til at definere en tid og redefinere, hvad det vil sige at være fra det afrikanske kontinent.​