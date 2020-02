Navnet er Eilish. Billie Eilish: 18-årig popstjerne har skrevet den nye Bond-sang, og den skuffer ikke

FOR ABONNENTER

1Billie Eilish ’No Time To Die’. Hvis du er en af dem, der er lidt træt af Billie Eilish, så... bare gå i seng nu. For verdens mest berømte 18-årig har – endelig – sluppet sin James Bond-sang. Og den skuffer ikke. Tvært imod har Billie formået, i trofast parløb med sin storebror Finneas selvfølgelig, at skabe en sang, der først og fremmest er klassisk med sine majestætiske hans Zimmer-arrangerede strygere, men som også – godt hjulpet på vej af titlen ’No Time To Die’ – indrammer Billies egen teenagedramatiske sans for weltschmerz. Det lyder simpelthen både som en Bond-sang og en Billie Eilish-sang. Og hvis du ikke får gåsehud, når den ellers notoriske hvisker endelig synger igennem til allersidst, så er der desværre ikke noget, jeg kan gøre for at hjælpe dig. Sådan skal dén Bond-ged barberes, Billie.​