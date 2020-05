Værd at vente på: B&O brugte det som kundegave, men nu er klasseduos lækre album endelig udgivet

Tilbage i 1990’erne satte bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen og pianisten Mulgrew Miller sig for at fejre Duke Ellington. Nu er resultatet udgivet.

Ideen var faktisk Per Arnoldis. I 1990’erne sad han i en tænketank for B&O, og for den jazzelskende kunstner var det oplagt, at Duke Ellingtons 100-års dag i 1999 skulle fejres.