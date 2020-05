Joy Divisions dødsdisco er en motorvej for populærkulturen. Også i tv-serien 'Skam'

Joy Divisions ikoniske album ’Unknown Pleasures’ fra 1979 er et af de mest fortolkede og anvendte værker i musikhistorien. Men det begyndte i undergrunden. Albummet er et flot mørkt lydlandskabeligt testamente for forsangeren Ian Curtis, der tog sit eget liv for 40 år siden.