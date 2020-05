Topmøde på hitlisten: Hiphopkonge bliver taget i skole af flamencofænomen

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

1Rosalía: ’TKN (feat. Travis Scott)’. En gang var duetten opsigtsvækkende stjernestøv, man dryssede ud over populærkulturen. En gestus af et samarbejde mellem popsangere, der overraskede omverden – eller var ude i den gode sags tjeneste. Tænk Elton John og George Michael på ’Don’t Let The Sun Go Down On Me’ eller den udvidede variant på Dionne Warwicks ’That’s What’ Friends Are For’. I dag er featuring et grundvilkår for enhver popmusiker. En måde at forhåndsvurdere et album eller musiker på. Hvor mange feats har Drake på sit nye album, og hvem er det? Ja, featuring er en forretningsmodel. Når Eminem fletter rim med Rihannas r’n’b, giver de også hinanden adgang til hver deres fanbase. Det er ofte lige så meget et spørgsmål om markedsandele som kunstnerisk kvalitet.