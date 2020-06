Chokrapper kræver opmærksomhed på en af de seksuelt mest eksplicitte videoer i dansk musikhistorie

FOR ABONNENTER

1Nikoline: Gourmet. Rapperen Nikoline vil ikke bare have din opmærksomhed. Hun kræver den. Det gjorde hun allerede i 2017, da hun provokerende erklærede, at ’Flertallet er dumme’, og det gik heller ikke stille for sig, da Nikoline slog et slag for seksuel frihed med ’Sut min klit’. Nu skruer hun igen op for varmen i offentlighedens kinder med ’Gourmet’. Over en fløjtesløjfe og med de sammenbidte tænders flow hænger Nikoline rapperen Pato til tørre, kalder Lars von Trier frem som wingman og hælder saltpetersyre over tidens popmusik: »Jeg er en oprørshær mod pop så klæbrig som camenbert / ghettorap, der intet siger/ mere litterær end Birthe Kjær/ Du er Se & Hør, jeg er Voltaire«. Og så er der videoen ...