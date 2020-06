Stor amerikansk musikfestival bliver helt aflyst

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Den udskudte musik- og kunstfestival Coachella i USA bliver helt aflyst.

Det oplyser sundhedsembedsmænd og begrunder det med den igangværende coronaviruspandemi.

Coachella skulle oprindeligt have fundet sted 10.-12. april og 17.-19. april. Men den blev udskudt til 9.-11. oktober samt 16.-18. oktober. Nu står det klart, at der ikke bliver nogen festival i 2020.

»Jeg er bekymret for, at spredningen af coronavirus vil forværres i efteråret, siger sundhedsembedsmand Cameron Kaiser.

»Derudover vil begivenheder som Coachella og Stagecoach (en anden stor, amerikansk festival, red.) falde ind under fase fire, hvor det kræves at behandlingsmuligheder eller vacciner tilbydes for at deltage.

»I betragtning af de forventede omstændigheder vil det ikke være muligt.

Store navne som Calvin Harris, Frank Ocean og Race Against the Machine skulle have spillet på festivalen i år.

Festivalen er sædvanligvis en tre dage lang begivenhed, der finder sted over to weekender på Empire Polo Club i delstaten Colorado.

Empire Polo Club ligger i Coachella Valley i Coloradoørkenen og tiltrækker årligt omkring 100.000 gæster om dagen.

Coachella er en af en lang række musikarrangementer, der er blevet aflyst eller udskudt på grund af coronaviruspandemien.

I Danmark er adskillige er sommerens festivaler også aflyst. Det gælder blandt andre Roskilde Festival, Smukfest i Skanderborg og Tinderbox i Odense.

ritzau