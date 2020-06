5 hjerter: Dronningen af den stille sviner har udgivet et brag et album

Phoebe Bridgers skriver sange med en skalpel og en guitar, og hun er nærmest skræmmende god til det. Hendes andet album, ’Punisher’, er en plade, der nok er blød at høre på, men benhård at lytte til.

En million gange. Så meget skruer og drejer Phoebe Bridgers efter eget udsagn i et langt interview med The New Yorker på sine egne tekster, før hun vurderer, at nu er de gode nok. Og dét kan man godt høre.