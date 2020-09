Marilyn Manson udgiver album: Det begynder faktisk ret godt. Indtil man lytter til teksterne

Det virker næsten søgt, når den amerikanske shockrocker Marilyn Manson udgiver sin nye plade 11. september. Det må virkelig være så som så med chokeffekterne i kosteskabet hjemme i Manson-lejren for tiden.

’We Are Chaos’ er Mansons 11. studiealbum, og det begynder faktisk ret godt. ’Red, Black and Blue’ er klassisk Manson, der altid har haft sans for at åbne sine plader med et storslået teatralsk drama. Fuld skrald på guitarerne, forvrænget skrigevokal og en mildest talt dommedagsdyster tekst om at sætte ild til selve livets træ. Bare for at se det brænde. Så er stilen ligesom lagt.

Men når man lytter til albummet her, er det svært at ryste af sig, at Marilyn Manson kæmper med tiden. Det er bare svært at være aldrende shockrocker i en tid, hvor verden chokeres så rigeligt af både Donald Trump, klimaforandringer og coronapandemi. Der skal mere til end bare en mand på 51, der efterhånden mest af alt ligner en revisor på vej til halloweenfest.