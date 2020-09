Hun mumler mindre end Thom Yorke, men sangen om de falske plastiktræer er lige så rørende, som den altid har været

1.Phoebe Bridgers x Arlo Parks: ’Fake Plastic Trees’

Er du vokset op med Radiohead, har du sikkert gået rundt og sunget med på sange uden at have nogen idé om, hvad Thom Yorke egentlig mumlede. Nu får du en ny chance for at synge med på 1995-sangen ’Fake Plastic Trees’, og denne gang med lidt hjælp fra amerikanske Phoebe Bridgers (billedet herover).

Og sekundet efter, at man tænker ’ah, det handler ikke om en restaurant, hun synger jo »It wears her out«’, sætter den genkendelige følelse af vemod ind. Bridgers gør ’Fake Plastic Trees’ til en mere dæmpet, men lige så rørende sang som originalen.