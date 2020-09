5 hjerter: Countrypoets lyrik fremmaner sydstaterne, så det giver kuldegysninger

Der er ofte en helt særlig intensitet over kunstnere, der først med et brud skal rive sig løs fra opvækstens snærende bånd for derefter atter at nærme sig deres rødder på egne præmisser.

Et godt eksempel er den amerikanske sanger og sangskriver Heather McEntire. Hun er vokset op i musikalsk dybt traditionel muld ude på landet i North Carolina som datter i en familie tilknyttet tv-prædikanten Billy Grahams bibelbæltebaskere. Men ligesom North Carolinas musikhovedstad, Asheville, har undergået en forvandling fra gammeldags provinsby til samlingssted for en regnbuekoalition af frie lesbiske og eksperimenterende countrymusikere, har Heather McEntire gjort det samme.

Som ung drog Heather McEntire af sted på college, hvor hun dyrkede skrivekunst og kvindestudier, inden hun vendte hjem og tilbage til sine musikalske rødder i gospel og country. Nu som erklæret lesbisk nyfortolker af de landlige traditioner. McEntire havde i en årrække markeret sig i grupperne Mount Moriah og Bellafea, inden hun helt logisk påtog sig en tjans som musiker i den på mange måder ligesindede og åndsbeslægtede Angel Olsens band.