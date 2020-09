Han blev fyret for sexchikane og får en gigantisk pengepose med ud ad døren

Sagen om en stjernedirigents sexchikane bliver ved med at forfølge The Metropolitan Opera, et af verdens førende operahuse, i hjertet af New York.

Nu viser det sig, at James Levine fik et gevaldigt gyldent håndtryk på 22 millioner kroner, da han blev fyret efter anklager om sexchikane.

Det skriver The New York Times.

Sagen startede i 2018, da chefdirigenten og operakoryfæet, der har været med til at forme The Metropolitan Operas kunstneriske identitet gennem mere end 40 år, blev fyret for anklager om sexchikane. Tre mænd var stået frem og beskyldte Levine for at have misbrugt dem seksuelt, da de var teenagere.

I alt 70 personer blev interviewet i en tre måneder lang efterforskning foretaget af eksterne rådgivere.

Sagen var under stor mediebevågenhed og blev betragtet som en af de største afsløringer i lyset af #MeToo-bevægelsen.

En intern undersøgelse fandt bevis for, at Levine var skyldig i »seksuelt misbrug og chikanerende opførsel over for sårbare kunstnere i de tidlige stadier af deres karriere«, og chefdirigenten blev fyret.

James Levine reagerede ved at lægge sag an mod operahuset for misligholdelse og ærekrænkelse og søgte om mindst 5,8 millioner dollars, svarende til knap 37 millioner kroner i erstatning.

Retssagen endte med et forlig mellem de to parter, og den administrerende direktør i The Metropolitan Opera, Peter Gelb, udtalte, at forliget var til fordel for operahuset.

Men nu kan The New York Times så berette, at James Levine fik 22 millioner kroner med sig ud ad døren.

Det gyldne håndtryk fandt sted, før coronakrisen tvang operahuset til at lukke midlertidigt. Det har efterladt mange ansatte i orkestret og koret uden løn siden april, og det er ligeledes kommet frem, at The Met Operas økonomiske situation var ganske ustabil, da man valgte at betale 22 millioner kroner til James Levine.

Derfor kæmper operahuset nu for at overleve.