Rockmusikkens smukkeste dystermule går solo med silkeblød sangskrivning

Noget kunne tyde på, at den rastløse lyst til at eksperimentere, som har præget The National siden ’High Violet’, primært har været et projekt for de komponerende brødre Aaron og Bryce Dessner.

Måske har The Nationals sanger og lyriker Matt Berninger imens siddet hjemme i Venice Beach og lunet et par flasker rødvin og haft fornemmelsen af ikke længere at befinde sig i et band, hvor hans tekster var det altafgørende omdrejningspunkt.

Første tegn på, at noget var i gære, kom, da The Nationals forsanger for et par år siden kastede sig ud i duoprojektet El Vy sammen med Brent Knopf. ’Return To The Moon’ var ikke så meget et tegn på, at Matt Berninger ville gå nye veje, som på, at Berningers baryton og hans sange med de mange poetiske smertepunkter følte behov for mere albuerum.