Det skulle have været deres største koncert: Dansk band udgiver sangen, der skulle have lyst op i et fyldt Parken

1The Minds of 99: ’En stemme’.

For en måned siden skulle The Minds of 99 have vist os alle sammen, hvorfor de er landets største poporkester med en koncert i et fyldt Parken. Som så meget andet blev det udskudt.

Men til lejligheden skrev The Minds of 99 en ny sang, der nu bliver udgivet. Og selv om tribunerne forblev tomme, kan man godt høre omkvædet have hangarstørrelse. Det er spændt ud til at fylde en arena. Før det hele slår over i rave-stemning anno Manchester 1988.