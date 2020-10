'Pik og patter, det er fredag': Annika Aakjær er sjov. Men hun er ikke for sjov

1.Annika Aakjær: ’Pop (Himlen over København)’

»Den her by, det her år, den her sommer«, synger Annika Aakjær med en fintvævet melankoli, så man kan mærke fornemmelsen af at være fortabt under Københavns pastelfarvede himmel. Dernæst flasher hun hen over den synthpoppede beat den humor, der ofte er hendes våben i en verden ude af balance: »Pik og patter, det er fredag«. Annika Aakjær er sjov, men ikke for sjov.

2.AC/DC: ’Shot in the Dark’