Han kan blive landets største popstjerne. Eller han kan falde tungt til jorden

Det er ret klogt at kalde sit album for ’National Romantik 2021’ – en titel, der klinger mere af Bisse eller Theis Ørntoft end af tropisk solbrillepop – så er man i hvert fald også sikret noget omtale i Politiken. Ikke at Tobias Rahim ligner en mand, der har brug for det. Han ligner ikke en mand, der har brug for så meget andet end fisse og lidt kærlighed.

Og så er det hans erklærede mål at genrejse den heteroseksuelle mand. Hans tekster byder på alt fra bredsider mod Trump til betragtninger over, at stille piger er de største freaks i sengen.

På scenen bag ham hænger tre guldalderagtige landskabsmalerier, og cirka halvvejs afbrydes koncerten af fællessang med alle vers af ’I østen stiger solen op’, sunget for af en dame, Rahim kalder for Bodil. Kombineret med gæsteoptrædener fra blandt andre fissekarlene over dem alle, Orgi-E og Bai-D fra Suspekt, gør det koncerten til en seance, hvor alt tilsyneladende kan ske, og da i hvert fald til en særlig måde at claime dansk nationalromantik på.