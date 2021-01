Erotisk opera, verdens fineste festival og et svensk scoop: Disse klassiske musikbegivenheder kan du godt glæde dig til 2021

1Erotisk operafest

Lige nu tør man ikke helt tro på det, men håbe kan man da. På Den Jyske Opera er de nemlig i gang med at forberede sig til opførelsen af den eneste opera, den danske komponist Poul Schierbeck skrev, og den er en lækkerbisken. Schierbeck er manden bag melodier som ’Det er i dag et vejr’, og hans opera ’Fête galante’ er en veldrejet beretning om en fræk 1700-tals-fest blandt overklassen, der spinner ud af kontrol. Oven i købet er Danmarks nye vidunderlige sopran, Clara Thomsen, castet i en hovedrolle. Lykkes det at få ’Fête galante’ på turné rundt i landet, venter der en erotisk operafest.

Fête galante af Poul Schierbeck. 4. februar til 12. marts. Den Jyske Opera, landsturné.

2Nordenvindens hævn

Vi var tæt på at få den på Det Kongelige Teater for nogle år siden. Med Concerto Copenhagen som sprudlende barokorkester i Operaen havde den franske barokkomponist Jean-Philippe Rameaus geniale opera ’Les boréades’ været en forrygende oplevelse. Men produktionen blev for dyr. Nu kan man krydse fingre for, det lykkes i Berlin, hvor Komische Opers chef, Barrie Kosky, sætter kærlighedsdramaet om kvinden, der ikke er interesseret i nordenvindens sønner, men derimod i guden Apollons tjener, op. Med Konrad Junghänel, der er specialist i tidlig musik, som dirigent af et spændende sangerhold kan det blive rigtig forrygende.