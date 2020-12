Disco løfter Cityboi op i en helt anden liga af tidsløshed

Jeg føler mig som verdens ældste Citybois-fan, og det er lige så skamfuldt at indse som dengang, jeg og en horde af 30-årige kvinder stjal tv-serien ’Skam’ fra de unge. Men Citybois, som var purunge, da de bragede igennem fjernsynsskærmen i talentshowet X Factor’ i 2015, hvor de opnåede en fjerdeplads, er blevet voksne også i deres musikalske udtryk. Da duoen brød igennem, bredte der sig en Citybois-feber rundtomkring på teenageværelserne i hele Danmark.

Stik mod alle odds bevarede de deres momentum med singler som ’Purple Light’, ’Sig mig’ , ’Bedre end Rihanna’ og ’Pool’ med TopGunn, og de har siden udgivet to album. Nu er Citybois blevet voksne nok til, at jeg føler mig i øjenhøjde med den musik, de laver. Deres seneste album, ’Bois Forever,’ udkom i maj. Her viste de deres flair for at lave god, gedigen dansk snobpop med et glimt i øjet, men også mere eksistentielle sange, der ikke flygtede ind i glat og ironisk distance. Nu har de meddelt, at de stadigvæk holder sammen, men at de har sat duoen på pause og begge er gået solistvejen.

Den ene halvdel, Thor Farlov, er ude med sit første soloabum, ‘Nye minder’. Et rendyrket r’n’b-album, der spejder mod amerikanske stjerner som Tory Lanez og canadieren Justin Bieber, men bare med knivskarpe danske tekster om en hel masse kærlighedstovtrækkeri. Den hårde kant melder sig i sangen ‘Exit’, hvor rapperen Sivas er gæst; det nummer klæder et ellers meget blødt og tilbagelænet album. Thor Farlov er sofistikeret og sikker i sin smag og stil, det eneste, han mangler, er singler, der er lidt større i slaget og viser risikable armbevægelser.