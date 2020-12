Hendes advokat siger, at hun er bange for sin far og ikke vil optræde mere. Men hov, nu er der pludselig nyt fra Britney

Bad Bunny er lige nu verdens største popstjerne. Iggy Pop får Elvis til at græde. Og Britney Spears er bange for sin far. Simon Lund har fundet fem sange frem, det er værd at høre lige nu.