Roskilde Festivals vilde planer vækker forargelse på sociale medier: »Det er så naivt, at jeg får hovedpine«

Roskilde Festival regner med at kunne samle 100.000 mennesker til musikfest om blot seks måneder. Det siger direktør Signe Lopdrup i et interview med Politiken.

Og den udmelding får flere brugere på Facebook til at reagere med vrede og forundring. Ambitionen om en festival næste sommer bliver blandt andet kaldt »hovedrystende«.

»Jeg er fast Roskilde-gæst, men det der er så naivt, at jeg får hovedpine«, lyder en af de 318 kommentar, der torsdag klokken 15.30 var kommet til nyheden på Politikens opslag på Facebook.

»De skulle da hellere appellere til deres gæster om at stramme ballerne og bakke op om opfordringerne til at mindske smittespredningen NU«, lyder en anden reaktion.

Roskilde Festival satser på, at festivalen kan blive til virkelighed trods corona ved at screene gæsterne, smitteopspore effektivt ved at gøre billetterne personlige samt en række andre former for adfærds- og hygiejnetiltag.

Men de planer har Politikens læsere på Facebook ikke meget tilovers for.

»Så skal Roskildes borgere smittes af festglade deltagere«, skriver en bruger efterfulgt af flere vrede emojis.

»Hovedrystende! For mange gælder ussel mammon allermest! Om man så skal sætte liv og helbred til ... Og danse om guldkalven ...«, skriver en anden.

Adskillige frygter, at festivalen vil blive en regulær superspredningsbegivenhed.

»Bare arrangørerne så lige sørger for efterfølgende at isolere deltagerne i sådan en ’superspreder’ et par uger. De behøver ikke kede sig – de kan jo rydde op«, skriver en bruger.

»Lys og håb«

På Roskilde Festivals egne kanaler er nyheden til gengæld blevet taget godt imod, ifølge festivalens direktør Signe Lopdrup.

»De fleste ser offentliggørelsen som det lys og håb, vi havde tænkt, det skulle være«, skriver hun i en mail.

»Men selvfølgelig vil der være spørgsmål og andre holdninger – vi er jo i en usikker tid. På Instagram har vi holdt spørgetime for vores deltagere, hvor folk har spurgt til både indhold af offentliggørelsen og sikkerheden på festivalen«.

På festivalens hjemmeside kan man desuden læse svar på en række af de hyppigst stillede spørgsmål, oplyser direktøren.

»Jeg vil da opfordre til, at man går derind og læser, hvis man vil vide mere om baggrunden for vores udmelding«.

Det er heller ikke kun negative reaktioner man kan finde på Facebook. En del finder udmeldingen fra festivalen befriende.

»Der var næsten ingen smitte i landet i juli i år. Det kommer der heller ikke til at være næste år. Corona er en sæsonvirus. Så de kan roligt holde festivaler«, skriver en bruger.

»Tak, endelig nogen, der opfører sig lidt normalt igen«, lyder en kommentar.