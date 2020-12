Corona eller ej. Roskilde Festival melder 29 nye navne ud: Megan Thee Stallion og Tessa skal lægge festivalen ned

På trods af corona og nye restriktioner går Roskilde Festival benhårdt efter at byde velkommen til over 100.000 gæster på Dyrskuepladsen til sommer.

Festivalen løfter nu sløret for 29 internationale og danske artister, som er booket til at optræde 26. juni til 3. juli 2021.

Og det bliver med store navne som amerikanske The Strokes, Haim og Faith No More på toppen af plakaten.

Fakta Roskilde Festival 2020 Festivalen, der næste år er planlagt til 26. juni-3. juli, blev for første gang siden starten i 1971 aflyst i år. Dermed er 50 år-jubilæet udskudt. Festivalen er med sine i alt omkring 130.000 årlige deltagere (beatlende gæster og frivillige) blandt Danmarks største kulturbegivenheder. Torsdag har Roskilde præsenteret 29 nye navne til næste års musikprogram: The Strokes (US), Faith No More (US), Haim (US), Anderson .Paak & The Free Nationals (US), Balstyrko (DK), Bicep (UK), Big Theif (US), Dababy (US), Deftones (US), Doja cat (US), Fatoumata Diawara feat. Angélique Kidjo & Yael Naïm(INT), Jada (DK), Megan Thee Stallion (US), Rüfüs Du Sol (AU), Whitney (US), Fontaines D.C. (UK), Idles (UK), Jimmy Eat Worlds (US), Lous and the Yakuza (CD), Phoebe Bridgers (US), Poppy (US), Rapsody (US), Rita Indiana (DO), Royce 5’9’ (US), Slowthai (UK), Svalbard (UK), Temp-Illusion (IR), Tessa (DK) og Teto Preto (BR). Vis mere

De får følgeskab af en af hiphoppens største nuværende navne, den amerikanske rapper Megan Thee Stallion. Ligesom også den danske rapper Tessa, der for nylig vandt prisen som årets nye navn ved DMA (Danish Music Awards), er booket.

Blandt de 29 navne er også danske Balstyrko og Jada.

Foto: Andreas Merrald Jada.

Jada. Foto: Andreas Merrald

Jada skulle i år have haft æren af at åbne Orange Scene på den 50 års-jubilæumsfestival, der blev aflyst som følge af corona. Nu skal hun i stedet åbne festivalen i 2021.

Roskilde Festivals Signe Lopdrup fortæller i et interview med Politiken, at hun ser optimistisk på mulighederne for at afholde festivalen næste år.

»Det er selvfølgelig en forudsætning, at situationen med smittetrykket skal blive bedre igen, men helt overordnet kigger vi blandt andet på lyntest som et afgørende værktøj«, siger Signe Lopdrup, der også appellerer til opbakning fra politisk hold.

»Nu har vi behov for et stærkt samarbejde med myndighederne i forhold til at udvikle de tiltag og kvalitetssikre de retningslinjer, vi lægger til grund, ellers kommer vi ikke i mål«.

Hvordan tør I allerede nu booke musikere, når der stadig er så stor usikkerhed om situationen?

»Hele forudsætningen for at aflyse i år var, at vi kommer stærkt igen i 2021. Det lovede vi publikum, og vi lovede myndighederne at gøre alt, hvad vi kan for at genbruge det, vi allerede havde planlægt. Så meget af det indhold, vi præsenterer nu, var allerede booket til 2020. I virkeligheden bliver 2021 en blanding af en ny og en gammel festival – og altså festival nr. 50«, siger Signe Lopdrup.

Blandt de 29 navne er også Anderson .Paak & The Free Nationals (US), Bicep (UK), Big Thief (US), Dababy (US), Deftones (US), Doja Cat (US), Fatoumata Diawara feat. Angélique Kidjo & Yael Naïm(INT), Rüfüs Du Sol (AU), Whitney (US), Fontaines D.C. (UK), Idles (UK), Jimmy Eat World (US), Lous and the Yakuza (CD), Phoebe Bridgers (US), Poppy (US), Rapsody (US), Rita Indiana (DO), Royce 5’9’ (US), Slowthai (UK), Svalbard (UK) og Temp-Illusion (IR).

Hele listen kan ses i denne artikels faktaboks.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Tessa.