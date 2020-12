2 hjerter: De var store i 90'erne. Nu lyder deres musik som noget, der er blevet lavet i en petriskål

Jeg læste for nylig et citat fra The Smashing Pumpkins’ frontmand Billy Corgan, der gjorde mig trist. Corgan blev interviewet af radioværten Howard Stern, der spurgte, om musikerkollegaen Chris Cornells selvmord på et hotelværelse efter en Soundgarden-koncert i 2017 havde påvirket ham.

»Åh ja«, sagde Corgan. »Jeg har stået foran det spejl tusind gange – præcis som han gjorde. Du ved, okay koncert, du bliver ikke ligefrem yngre. De (Soundgarden, red.) spillede ikke i arenaen, de spillede på teatret. Jeg har været på de lorteturneer«.

Citatet fortsætter, for Billy Corgan er ikke just typen, der fatter sig i korthed. Ej heller på The Smashing Pumpkins’ nye 11. studiealbum, det 72 minutter lange ’Cyr’, hvor Corgan har kastet sig ud i et synthpoppet lydlandskab, der præger hele det meget lange album. Som altså ikke er længere end tidligere eposser som ’Mellon Collie and the Infinite Sadness’ (1995) eller ’Adore’ (1998). Men som slet ikke er karakteriseret af samme generøsitet eller musikalske eventyrlyst. Det kniber seriøst med variationen på ’Cyr’. Og så er fem kvarter pludselig meget lang tid. Man forventer en helaftensforestilling. Men får verdens længste synthesizerstiløvelse.